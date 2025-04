Se acerca la hora para que los fanáticos del heavy metal disfruten de lo que será uno de los conciertos más importantes y anhelado del calendario: el ‘Wake Up South America Stadium Tour’, de la agrupación System of a Down.

Luego de que visitara la capital en el año 2015, por primera y única vez hasta ese momento, la banda de rock alternativo y metal formada en Glendale (California), en 1994, volverá a pisar suelo bogotano para complacer a sus seguidores con los éxitos que los han hecho vibrar durante las últimas tres décadas.

La fecha de la capital colombiana será la que abra la mencionada gira, por lo que todavía no hay ciudades que sirvan de referente para conocer cuáles serán exactamente las canciones que entonarán en su concierto en el estadio El Campín, escenario en el que se reunirán al menos 50.000 espectadores ansiosos de corear las canciones más recordadas de SOAD.

Teniendo en cuenta lo que ocurrió hace 10 años, cuando la agrupación se presentó el pasado sábado 3 de octubre de 2015, en el Parque Deportivo 222, el ‘setlist’ no sufriría mayores cambios a lo que ocurrió aquella noche fría capitalina.

Ese vaticinio musical se da, debido a que la banda no lanza nuevo material discográfico desde 2005, por lo que los shows que han presentando en todo el mundo desde ese entonces mantiene estructuras similares, salvo variaciones en el orden delas canciones que tocan en cada uno de sus recitales.

Qué canciones toca SOAD en sus conciertos

Así las cosas, canciones como ‘Chop Suey!’, ‘Toxicity’, ‘Aerials’ y ‘B.Y.O.B.’ siempre están en el repertorio de la banda. Eso sí, los amantes de otros himnos como ‘Hypnotize’, ‘Lonely Day’, ‘Sugar’ y ‘Prison Song’, también tendrán un espacio para gritar eufóricos, porque seguramente sonarán en vivo en El Campín.

Así las cosas, este fue el ‘setlist’ de 30 canciones que sonó en su primera visita a Bogotá y que sonaría en más de un 90 % en este segundo encuentro con sus fanáticos.

Cuándo será el concierto de System of a Down en Bogotá

La banda se presentará este próximo 24 de abril de 2025, después de las 8:00 de la noche, en el estadio El Campín. En apenas cuestión de horas, los fanáticos agotaron las entradas, por lo que habrá lleno total en las graderías.

Cómo se fundó SOAD

Cuatro músicos de origen armenio: Serj Tankian (voz), Daron Malakian (guitarra y voz), Shavo Odadjian (bajo) y John Dolmayan (batería) se reunieron con el ánimo de hacer música y relatar un poco de la historia de Armenia.

Se hicieron mundialmente conocidos por su estilo único que mezcla metal, punk, rock progresivo y música tradicional armenia, con letras que critican abiertamente temas como la guerra, la injusticia social, el sistema político y el genocidio armenio. Su álbum más exitoso, ‘Toxicity’ (2001), incluye himnos como ‘Chop Suey!’, ‘Aerials’ y ‘Toxicity’, que los catapultaron al estrellato global.

A lo largo de su carrera, System of a Down ha sido una banda muy activa políticamente, especialmente Tankian, quien ha apoyado diversas causas humanitarias y campañas de reconocimiento del genocidio armenio. A pesar de su éxito y su base de fans muy leal, la banda ha tenido una trayectoria inusual: tras lanzar cinco álbumes entre 1998 y 2005, entraron en un largo receso sin nuevo material hasta que en 2020 publicaron dos canciones en respuesta al conflicto en Nagorno Karabaj. Aunque no han sacado un álbum completo desde entonces, siguen tocando en vivo ocasionalmente, manteniendo viva su poderosa mezcla de crítica social, energía explosiva y raíces culturales.

