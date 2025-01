Viajar a España es uno de los sueños que tienen muchas personas en Colombia, ya que por su historia, arquitectura, ciudades y hasta el fútbol que se juega allí muchas personas hacen el esfuerzo por conocer este país.

De hecho, como ya no se requiere visa para poder entrar, muchas personas más han comprado tiquetes para viajar y conocer esa cultura, pero hay muchos que no la pasan del todo bien al momento de entrar.

Eso, de hecho, fue lo que le ocurrió al actor colombiano Sergio Palau, que interpreta a Salcedo en la serie ‘La primera vez’, quien aseguró que al momento de entrar al país lo encerraron en un cuarto y lo trataron bastante mal por varios minutos.

En un video compartido en sus redes sociales, el actor explicó que al momento de pasar por migración, lo metieron en un cuarto en el que habían solo colombianos esperando a que los dejaran pasar.

Sin embargo, lo encerraron en otro sitio con un agente que comenzó a revisar todas sus pertenencias, pero no de una forma sutil sino que bastante brusca, por lo que incluso pensó que le iban a dañar su computador.

“Te empiezan a tratar como un criminal sin haber hecho nada. Empiezan a esculcar todas las cosas y a agitarlas. En un momento cogió mi computador y se le cayó, por lo que se golpeó, así que le dije: ‘Oye, mi computadora’, y me respondió que me quedara allí”, comenzó explicando el actor.

Y en un momento incluso le dijo al agente que era racista porque todas las personas que estaban allí eran latinas o morenas, pero eso hizo enfurecer aún más al agente: “Decía que ‘todo el mundo es racista, y qué, qué me vas a decir’. Empezaba a coger el ‘taser’ y me decía que si me ponía de payaso me dejaba encerrado el tiempo que quisiera, incluso dos días”.