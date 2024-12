Una de las figuras públicas que más dio de qué hablar este año en Colombia fue sin duda alguna Nataly Umaña, luego de lo que fue el fin de su matrimonio con Alejandro Estrada mientras ella se encontraba participando en ‘La casa de los famosos’.

Esa separación, que fue completamente inesperada para varios de sus seguidores, se dio después de 12 años de unión. Según ha contado en varias oportunidades la actriz, la relación no pasaba por un buen momento e involucrarse con Miguel Melfi dentro del ‘reality’ hizo que ella se diera cuenta de que era el momento de dejar a su esposo.

Aunque ya ha pasado un buen tiempo desde lo sucedido, en las últimas horas la artista volvió a referirse al tema durante la entrega de los premios Instafest 2024. Allí, la actriz aprovechó el momento que tuvo en tarima para recordar lo ocurrido.

“¿Qué hice? Me metí a un reality, le di besitos a un niño y yo estaba casada, tenía una relación de doce años y obviamente me juzgo Colombia entera. ¿Saben qué? El 98 % de las personas que me juzgaron era gente de mi género: las mujeres”, señaló Nataly Umaña en el mencionado evento.