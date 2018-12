Kourtney, Khloe y Kendall se tomaron dos fotografías en las que sacaron su lado más seductor y con esto ‘infartaron’ a más de uno en Instagram.

Las estrellas de ‘Keeping up with the Kardashians’ posaron sobre un piano de cola: Kourtney y Kendall estaban acostadas sobre el instrumento mientras que Khloe tenía solo una pierna arriba de él; y estas dos últimas aprovecharon para agarrarle cada una un seno a su hermana mayor.

Además, en la imagen también se ve que Khloe toma por el cuello a Kendall y la modelo aprovecha para agarrarle una nalga a su hermana.

La galería de fotos fue publicada por la mayor de las Kardashian y ya cuenta con más de 2 millones de ‘likes’ en la plataforma.

Estas son las imágenes: