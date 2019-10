View this post on Instagram

Primero darle las gracias a Dios❤por permitirme vivir este hermoso momento de mi vida esta experiencia unica,gracias todas esas personas que confiaron en mi A mi Familia, Mis Amigos A mi Agencia @classfashionmodels Por Tanto apoyo Que me brindo Por la preparacion A Todos mis patrocinadores que me tendieron la mano✌👏 Gracias no tengo palabras solo decir Gracias, demostrare que Cucuta es una ciudad Con Gente guerrera echada para adelante que apesar de las dificultades puede salir a delante y de demostrar que esta para Grandes Cosas🍃 Dejare en alto Mi Hermosa Ciudad cucuta de donde vengo y soy Orgulloso de Ella 👏 . PH: @mapsdou Gracias por este hermoso Trabajo El Mejor👏 . . . #colombia #bogota #cucuta #medellin #moda #colombiamoda #modelosmasculinos #italia #brasil #venezuela