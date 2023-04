Para aprovechar estos días de Semana Santa, el presentador Iván Lalinde, así como las actrices Francisca Estévez y Danielle Arciniegas nos cuentan sus planes y nos entregan sus recomendaciones.

Francisca Estévez: tiempo de recargar y descansar

A quienes les encanta el sol, el viento, la brisa marina, la arena, el mar, los deportes al aire libre, broncearse, o simplemente disfrutar de la salida y puesta del sol, la playa es quizás el mejor destino para viajar durante esta Semana Santa. A la actriz Francisca Estevez, por ejemplo, le encantaría ir a Cartagena, Santa Marta o al Chocó. Uno, porque no conoce, pues casi siempre va por trabajo y no ha podido recorrer esos destinos, y dos, porque son lugares que la incitan a descansar.

Para hacer turismo de playa hay que tener claro que las actividades serán en su mayoría al aire libre y que las condiciones climáticas oscilarán entre los 28 y 35 grados. Para este fin, Colombia tiene la opción de dos mares (Pacífico y Caribe), con más de 300 playas y cerca de 2.900 kilómetros de costas. “La verdad es que hay muchos lugares en Colombia a los que no he ido y me encantaría ir, por ejemplo, a Chocó, porque quiero conocer el Pacífico colombiano”, dice la actriz.

Para la protagonista de La primera vez, las mejores opciones para descansar tienen que ver con el mar y la naturaleza, así que para “recargarse” muy seguramente sus opciones estarán por el lado del turismo ecológico o de playa. Un cuaderno, audífonos y su cámara fotográfica son elementos que no se le pueden olvidar.

Si se trata de hacer turismo ecológico, las opciones en Colombia son muchas, gracias a su biodiversidad, y lo mejor es que se ha convertido en un gran escape de las restricciones de la pandemia. “Me encantaría ir a Minca (Santa Marta) para poder recargar, descansar y hacer ecoturismo con las comunidades indígenas de la Sierra Nevada. Me encantaría aprender del conocimiento ancestral y espiritual de ellos”. Es la oportunidad perfecta para reconectar con la naturaleza, hacer senderismo, cabalgatas, ciclomontañismo, avistamiento de aves, acampar o hacer deportes extremos, porque, además, la adrenalina que estos proporcionan favorece la salud.

Iván Lalinde: días para estar en casa

El turismo religioso también estará a la orden del día en este tiempo. Se trata de organizar viajes para visitar santuarios o lugares sagrados, como los templos, donde además de vivir la fe, se puede admirar la arquitectura de las edificaciones sagradas. Este tipo de turismo está entre los planes del presentador Iván Lalinde, quien dice que lo haría en ciudades como Popayán, Mompox, Barichara o en Sevilla (España). Eso sí, en Semana Santa prefiere quedarse en casa e ir a varias ceremonias. ¿Y qué recomienda? Tener en cuenta los horarios, los códigos de vestuario y llevar esos elementos que son claves y podría extrañar, y en su caso dice: “mi almohada, el libro de turno, aguja de croché o ganchillo e hilo”, ríe, pero es en serio.

Danielle Arciniegas: época para estar en familia

La presentadora, actriz e influencer considera que los destinos de playa o el Eje Cafetero, por su gastronomía y hermosos paisajes, son ideales.

Para Danielle Arciniegas, algo que “no nos puede faltar a la hora de viajar es, primero, el bloqueador, ya sea turismo ecológico, de playa o caminatas en montaña, y una buena hidratación. Obviamente, es muy importante llevar snacks por si tienes que esperar en un aeropuerto o en un avión, o si vas en carro, también implementos de aseo y tampoco olvidar una buena compañía y energía”.

Si lo que buscas en estos días de Semana Santa es hacer un alto en el camino y reflexionar, nada mejor que hacer turismo holístico, o llamado también turismo de bienestar, y tomar este tiempo para que tu crecimiento personal, espiritual y mental. “Me gusta tomar esos días de Semana Santa para descansar, me encanta estar con la familia y siento que es como un momento donde uno puede aprovechar y estar con las personas que más amo, porque la mayoría salimos a vacaciones, entonces es el momento perfecto para encontrarnos con todos esos seres queridos”.