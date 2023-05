La cantante y actriz Selena Gómez comentaba en sus redes sociales hace poco que se encontraba soltera y que seguía buscando al amor de su vida, esto después de haber intentado en más de una ocasión tener una relación estable pero no obtener un resultado satisfactorio para su vida y su estabilidad emocional.

En una de sus recientes entrevistas confirmó lo soltera que estaba: “He estado súper soltera durante dos años y quiero saber cómo lucirá para mí el amor la próxima vez. Quiero que sea real y no quiero que sea codependiente o problemático o con falta de comunicación, simplemente pienso que haría muchas cosas de forma distinta y pienso que comienza solo con ser muy transparente”, mencionaba Selena.

Sin embargo, los seguidores se han dado cuenta que ella ha salido recientemente en varias ocasiones con el cantante Zayn Malik y esta vez según varios medios estadounidense estarían juntos.

Todo inició cuando ambos se siguieron en Instagram, razón por la que sus seguidores empezaron a sospechar que podía haber algo entre ambos y es que, es importante resaltar que Zayn solamente tenía a 18 personas en su cuenta personal e incluso su madre también siguió a la cantante, lo que revolucionó y aumentó las expectativas, pero nunca se les había visto en una cita, hasta ahora.

El portal de entretenimiento, People, ha asegurado que fueron vistos saliendo de cenar en un restaurante de Nueva York, Estados Unidos. Ha sido una usuaria en la red social de TikTok donde compartió un mensaje de texto con una amiga suya en la que afirma que fue quien atendió a los cantantes. “Cuéntame cómo Selena Gómez y Zayn entraron al restaurante tomados de la mano y besándose”, se lee en el escrito.

Y es que, aunque el medio internacional quiso confirmar esta información con los representantes de ambos, ninguno aceptó la solicitud, lo que eleva las expectativas que están ocultando una relación.

Mientras esto sucede, en redes sociales han hecho un repaso de las últimas parejas de los dos, en el caso de Selena a comienzos de este año también estuvo en medio de especulaciones donde la relacionaban con el miembro de The Chainsmokers, Drew Taggart, aunque ella misma se encargó de confirmar que solamente eran amigos.

Por su parte, Malik ha tenido dos relaciones públicas desde que su fama saltó a las cámaras pues la primera fue Perrie Edwards, integrante de la ex banda Little Mix y la segunda fue su polémica relación con la modelo Gigi Hadid, con quien terminó teniendo a su pequeña Khai, ambos se conocieron cuando ella fue la protagonista de su video musical ‘Pillowtalk’, canción que lanzó el artista cuando se separó la banda One Direction.