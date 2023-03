Han sido días agitados para Selena Gomez. La semana pasada dio de qué hablar por unos mensajes que publicó sobre Hailey Bieber y de forma paralela surgieron rumores sobre un nuevo romance; lo que además demostraría que ella hizo lo que sus fans no: olvidar a Justin Bieber y seguir con su vida.

El fin de semana, la otrora estrella de Disney fue vinculada sentimentalmente Zayn Malik, por una publicación en redes sociales.

Y es que una usuaria de TikTok compartió un intercambio de mensajes de texto con un amigo que dice trabajar en el restaurante de Nueva York al que Selena y Zayn habrían ido a cenar. Según los chats, era evidente que estaban en una cita, en la que se les veía muy cómodos. “Entraron tomados de la mano y se estaban besando”, afirmó el testigo.

La romántica cita nocturna se dio el pasado 23 de marzo, pero esta no es la primera vez que los vinculan sentimentalmente, pues en 2016 Justin Bieber dio a entender con unos mensajes en Instagram que Selena le había sido infiel y la relacionó directamente con el exintegrante de One Direction: “Hice trampa… oh, me olvidé de ti y de Zayn”.

Selena y Zayn no se han referido públicamente al rumor.

¿Qué opina Gigi Hadid del supuesto romance de Zayn Malik?

El artista y la modelo salieron de forma intermitente durante siete años, después de que se les relacionara en 2015. Cinco años después, en enero de 2020, la pareja anunció que esperaban bebé y en septiembre de ese año nació Khai, su hija.

En octubre de 2021, confirmaron su ruptura. Desde entonces no se le ha relacionado a Malik con nadie y esta sería la primera relación pública que tiene desde su separación con la madre de su hija.

Poco después de conocerse el rumor de la cita entre Selena y Zayn, Us Magazine aseguró que consultó con el entorno de la modelo y que ella parece no darle importancia a la posible relación de su ex.

El medio cita una fuente cercana a Gigi que dijo que ella está feliz con que él encuentre el amor nuevamente y que no tiene “ningún problema” con que el cantante tenga citas.

“Mientras él sea feliz y estable y siga siendo un buen padre para [su hija] Khai, ella [Gigi] estará bien con quienquiera que él salga”, finalizó la fuente de la revista.

Además, dijo que la modelo, de 27 años, también siguió adelante y se está “divirtiendo” en su vida amorosa. Hace poco, incluso, se le relacionó con Leonardo DiCaprio, de 48 años.