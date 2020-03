El excura le preguntó a la famosa cómo hacía cuando peleaba con su pareja, el actor Lincoln Palomeque, luego de que ella le aseguró que casi nunca tenían disgustos: “Mi relación no es perfecta, pero tengo la fortuna de contar mis peleas en 11 años y creo que no hemos tenido 10. Han sido muy poquitas, mínimas”, dijo.

Carolina respondió que la clave está en el control y en encontrar la forma de comunicarse con el otro en buenos términos; en su caso, lo hace escribiendo.

“Yo tengo un problema y es que soy recontrasensible, lloro por todo. Cada que voy a hablar lloro, pero de ahogada y todo. ¡Es horrible! Entonces, a mí me funciona mucho escribir. Ahora digamos que existe el WhatsApp, pero siento que es como muy poco personal; yo prefiero escribir una carta a letra o un correito, donde si hay cosas que tengo que decir y no he podido porque estoy sensible o tengo rabia, las escribo y me salen como de una mejor manera”, explicó la celebridad.