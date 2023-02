Sebastián Caicedo finalmente abrió su corazón y mostró que lleva un par de meses saliendo con Juliana Diez, una empresaria antioqueña con quien ha empezado una relación que él considera ha sido muy sana y tiene mucho futuro.

Luego de más de un año de empezar el proceso de separación, pues finalmente se supo la fecha en la que se separó de Carmen Villalobos, el actor decidió lanzarse a los brazos del amor y sueña en grande.

En entrevista con People en español, Caicedo confesó que en sus planes está ser padres, pues a sus 41 años no ha tenido esa posibilidad, aunque sí tiene un sobrino que considera un hijo en su vida.

“Mi hermana se embarazó a los 16 años y la ayudé mucho en muchas cosas. En mis redes sociales ven que amo a mi sobroino. Al encontrar a Juli, que tiene a Tomás, pues yo ya he tenido conexión con los niños y me lo empecé a gozar. Y como lo dije en la otra entrevista con ustedes, a mí sí me gustaría a futuro tener familia. Si Dios me da la oportunidad me gustaría tener un hijo”, aseguró Sebastián.

La mujer no ha hablado sobre este tema aún, pero en sus redes sociales ha dejado muchos mensajes basándose en la palabra de Dios y sus enseñanzas en los que menciona la bendición de los hijos.

Nueva novia de Sebastián Caicedo: edad real de Juliana Diez

Esta empresaria es 9 años menor que el actor. Actualmente él tiene 42 años y ella tiene 33, una diferencia que les permite vivir su relación con mucha más madurez, pero que también limita el tiempo para cumplir el sueño que tiene Sebastián Caicedo.

A pesar de esa situación, esta pareja va despacio. Aunque comparten muchos escenarios, empezar una relación bajo los estamentos de la biblia les da unas pautas que ellos han seguido y que pone planes sobre el camino.

“Yo no vivo con Juli. Vamos paso a paso. Llevamos oficialmente tres meses. Fue una relación con propósito: no estamos que en la rumba, en los viajes, etc. No soy el mejor para explicarlo porque es algo que estoy aprendiendo. Estamos dejando que Dios nos dé camino. Estamos despacio no sabemos qué pase, sé que es algo muy serio lo que queremos los dos”, explicó Caicedo.

Por el momento, tanto ella como él han destapado en sus redes sociales la relación, aunque eso también ha provocado que las personas empiecen a dejarle feos mensajes a la empresaria.