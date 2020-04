green

En la dinámica, varios usuarios aprovecharon para preguntarle a la artista cómo está su situación sentimental, pues no la han visto en redes con ningún enamorado.

“¿Por qué aún no te casas, si eres una hermosa mujer, inteligente y trabajadora?”, fue lo que le dijo el usuario, y Sara confesó que es precisamente por lo inteligente que es, puesto que no quiere elegir mal al compañero de vida y padre de sus hijos.

“Hasta hoy no he conocido a ese hombre que yo sueño. Así que prefiero estar sola que con alguien que no cumpla mis expectativas. No necesitamos de un hombre para ser felices, ¿verdad?”, concluyó Corrales en su escrito.

Aquí, la imagen:

Otro usuario aprovechó la oportunidad y le preguntó si tiene pareja en México, a lo que ella respondió que no; ni en el país azteca, ni en Colombia, ni en ningún lugar del mundo, pero le devolvió una pregunta: “¿Por qué, te apuntas?”.

Esta es la historia:

La vida amorosa de Sara se convirtió en una de las dudas más frecuentes que tienen sus seguidores, y uno de ellos agregó: “¿Tienes novio?”, y ella con gracia dijo: “No tengo novio. Al parecer soy la presidenta del club de solteras a nivel interplanetario”.

Aquí, la interacción: