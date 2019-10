Como ya es característico de Reynolds, la foto tiene un toque divertido, pues en lugar de mostrar la cara real de su hija de dos meses, le pintó una con algún programa o aplicación para editar imágenes.

En la toma, Ryan y su esposa Blake Lively aparecen sonrientes en medio de un bosque canadiense, locación que aprovechó el actor para promover el voto en su tierra natal, país del que destacó ese espacio natural que fue su patio de juegos, el mismo que quiere que tengan sus hijos.

“El 21 de octubre, el candidato por el que voten moldeará la política climática. Estoy orgulloso del progreso climático hecho durante los últimos 4 años”, escribió el actor, y añadió los enlaces para conocer más sobre las próximas elecciones en su país.

I love B.C. 🇨🇦 I want my daughters to experience the same natural playground I grew up in. On Oct. 21, the candidate you vote for will SHAPE CLIMATE POLICY. I’m proud of the climate progress made the last 4 years. Click https://t.co/gJ8wvRwD2y for voting info. #Capilano pic.twitter.com/a3itOeIqQx

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) October 17, 2019