Ryan Gosling y Eva Mendes son una de las parejas con más bajo perfil de Hollywood, aunque llevan mucho tiempo juntos y han formado una gran familia, optan por mantener su amor lejos de las redes sociales y eventos importantes.

No obstante, recientemente han dado a conocer algunos detalles sobre ellos en su rol de padres, lo que hacen en su tiempo libre y sus reglas al momento de educar a sus hijas.

La famosa pareja llevan juntos desde el 2011, tienen dos hijas Amada Lee de 6 años y la mayor Esmeralda de 8 años. Durante su relación siempre han mantenido a sus niñas fuera de los medios, protegiendo su intimidad e incluso tiempo atrás Eva manifestó:

“Me gusta hablar de ellos, pero con cierta limitación, no subiré fotos diariamente de nuestra vida, ya que nuestras hijas están tan pequeñas y aun no entienden lo que es mostrar su imagen, no tengo su consentimiento”.