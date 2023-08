El reconocido cantante Luis Miguel, en medio de su gira mundial, se encuentra enfrentando acusaciones por parte de su expareja, Aracely Arámbula, con relación a la deuda por la manutención de sus dos hijos menores.

Guillermo Pous, abogado de Aracely Arámbula, informó en una entrevista con el programa Hoy Día de Telemundo que el conflicto entre Arámbula y Luis Miguel respecto a la manutención de sus hijos sigue sin resolverse.

Según el abogado, el cantante de Luis Miguel ha incumplido durante varios años su responsabilidad de proporcionar los recursos necesarios para la manutención de sus hijos, Miguel, de 16 años, y Daniel, de 14.

“Fueron completos los últimos tres años, es decir, me parece que desde, no recuerdo si finales de 2019, fue la última vez que sucedió (el pago de la pensión) o finales del 2020”, dijo Pous para ese medio.

En este momento, el cantante de “La incondicional” se encuentra en su nueva gira internacional Luis Miguel Tour 2023 donde ha estado en el centro de las polémicas por presuntamente utilizar dobles. El abogado respondió sobre si las ganancias del evento le podrían ser descontadas al artista para pagar su deuda de pensión alimenticia.

“No solamente en este caso, en cualquiera de los casos pueden disponer de cualquiera de los recursos e ingresos a los cuales tengan acceso para cubrir una pensión alimenticia, no sé si ese pueda ser o haya sido el acuerdo, siempre y cuando cubra todas las necesidades de un menor o de los dos menores, es irrelevante cuál sea el origen” explicó Pous.

Con el regreso de Luis Miguel a México, tras pasar una temporada con su novia Paloma Cuevas en Europa, en la entrevista, el abogado indicó que Luis Miguel sí se podría reunir con los menores, así el padre no haya pagado la pensión alimenticia. “Sí, claro, no habría manera de no permitirle el acceso a la convivencia a los hijos de alguien”, explicó el representante legal de Arámbula.

En mayo, Arámbula había hecho declaraciones sobre la relación de su expareja con sus primogénitos, indicando en sus redes sociales que Luis Miguel no había hecho ningún esfuerzo por tener contacto con los menores. Incluso, dijo que el intérprete mexicano no había felicitado a su hijo Miguel en su cumpleaños.

Pous también recalcó que Arámbula nunca le ha prohibido la convivencia a Luis Miguel con sus hijos. “Por supuesto, es una estupenda madre y, además, jamás ha negado ese derecho (de convivencia) y mucho menos se lo haría a sus hijos”, enfatizó el abogado.