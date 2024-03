Klismann Moncada fue finalista de ‘Yo me llamo‘ en 2022 imitando a Maluma. Desde entonces consiguió miles de seguidores, a los que este jueves les contó que había sido víctima de un robo.

“Hago esta denuncia pública para que por favor me ayuden a localizar a este par de ratas”, pidió, contando que pasaba una situación difícil y optó por vender todas sus cosas.

A la publicación de la denuncia le añadió los pantallazos de conversaciones con los delincuentes, que dejaron de responderle. Aunque no fue muy claro sobre la forma en que lo habían despojado de sus cosas, pareciera que él las envió confiando en un cheque o transferencia que finalmente no tenía fondos.

Por eso, se grabó llorando y contando amargamente lo que le había ocurrido:

“Gente, tengan mucho cuidado. Me pasó a mí, no quiero que le pase a nadie más. Me acaban de robar”, dijo. “Tengan mucho cuidado cuando vayan a recibir consignaciones por canje, por cheque […] acabo de perder todo lo que tenía”, añadió.