Laura Tobón se ha convertido en uno de los rostros de ‘La voz kids‘, pero curiosamente no se había atrevido a hacer gala de sus capacidades para cantar.

“Mi sueño frustrado siempre fue cantar”, recordó Tobón, y todos los jurados la animaron a hacerlo. “La voz me temblaba”, recordaba ella, e insistía en negarse: “Yo no voy a cantar en este momento”.

(Lea también: Hija de Jorge Alfredo Vargas, de Noticias Caracol, apareció en ‘La voz kids’)

Andrés Cepeda no se dio por vencido: “Están los músicos, estás vestida precioso, hay luces, escenario, sonido, público, ¡tienes el micrófono en la mano!”, le dijo.

Cuando la convencieron, interpretó ‘Por volverte a ver’, uno de los clásicos de Aleks Syntek, y ella agradeció por el apoyo y recordó especialmente el apoyo de su familia en su carrera, preguntándoles a los entrenadores si habían recibido apoyo similar.

Lee También

Cepeda rememoró cuando empezó a hacer música y contó algo sobre las primeras veces que estuvo en escenarios: “Me daba mucha pena que mis papás o mis hermanos me fueran a ver y yo trataba de no avisarles. Aparecían allá, yo estaba cantando feliz y veía que estaban por allá y me daba una pena que me vieran cantar frente a un público”.

Cuando fue el turno de Greeicy Rendón, leyó un poema sobre las madres que la hizo llorar a ella y que en el programa también le sacó lágrimas a Laura, quien no se contuvo y dijo que era “un mensaje poderoso en un momento en que muchas madres tenemos que oírlo”.

Este fue el momento en que Tobón habló de su sueño y la reflexión de Greeicy que la hizo llorar: