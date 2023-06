Hace unas semanas, la artista caleña se refirió a los diferentes problemas que ha tenido con su marido estando casados, como el que pasaron a causa de la infidelidad de Díaz con Sara Corrales, actriz con la que trabajó en la novela ‘Vecinos’.

Según explicó Arango, no son la pareja perfecta y a lo largo de la relación han afrontado situaciones que los han llevado a separarse por algunos días.

Ese mismo punto de vista lo tiene el oriundo de Envigado, quien aseguró que a lo largo del camino se han dado cuenta que la idea de un matrimonio perfecto no existe.

Por qué Robinson Díaz no ve escenas de su esposa en TV

Dicha afirmación la hizo durante una entrevista con la emisora Tropicana, en la que le preguntaron si era difícil llevar una relación con una persona que también estaba inmersa en el mundo de la actuación.

“Sí claro, además los actores somos muy carnales. Emocionalmente uno está muy implicado y comprometido”, dijo inicialmente Díaz.

La periodista se refirió al tema específico de ver a la pareja besándose con otra persona durante una escena y allí el actor hizo un énfasis especial, pues aseguró que para él no es fácil verlo.

“Por ejemplo, las escenas de besos de mi esposa no las veo. No, o sea… es muy fuerte, a pesar de que yo sé que no está pasando nada”, comentó en la cadena radial.

Según su explicación, el hecho de ser actor implica muchas cosas, entre ellas estar dispuesto a que se diga cualquier cosa de ellos. De hecho, aseguró que en ciertos momentos puede llegar algún tipo de tentación que para muchos podría ser difícil de controlar.

“Es un oficio muy complicado porque emocionalmente, yo no estoy justificando mis deslices ni mis cag…, pero sí es muy duro. Un cuñado me decía: ‘Yo ahora entiendo a Robinson ¿usted cómo hace?’”, narró.

Luego, agregó: “Es muy berraco y no solo me pasa a mí, a los cantantes… ser figura pública de por sí produce deseo. Las mujeres saben cómo lo pueden seducir y uno no está exento”, explicó el actor de 57 años.

Asimismo, Díaz se refirió a lo que le ocurre a su esposa, a quien según él también le llegan propuestas de otros hombres por su belleza y exito.