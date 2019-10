View this post on Instagram

El actor #RobertoReyes se sometió hace unas horas a una cirugía de corazón, en la Clínica Colombia. El también director salió bien de la intervención quirúrgica y permanecerá durante 15 días en la clínica. Le deseamos pronta recuperación. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 . . #robertoreyes #revistavea #ElMundoDeLasEstrellas #actor #instagram #felizmiércoles @robertoreyes