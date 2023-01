La Diva Rebeca entrevistó a Roberto Cano y en una charla amistosa y entretenida logró sacarle algunos datos al reservado actor que se caracteriza por su timidez a la hora de contar detalles de su vida privada.

Esta vez habló de lo que significó estar compartiendo escena con Jorge Enrique Abello, el eterno Don Armando de Betty la Fea, y a la vez estar manteniendo una relación amorosa con quien fuera su esposa.

Y es que son otros tiempos y nadie le pertenece a nadie, o por lo menos así lo recalcó Cano a Rebeca. “Jorge Enrique Abello y yo estábamos grabando ‘Dónde está Elisa’. En un momento pensé que era un poco incómodo, pero ya luego pensé que habían pasado 8 años. Con Marce duramos un montón, como seis años”, relató.

Según el actor colombiano, para Jorge Enrique fue muy placentero que él le estuviera ayudando en la crianza de su hija. Como una familia civilizada afrontaron la curiosa relación.

“Para él era una dicha que fuera yo el novio teniendo una hija de por medio, mejor que el novio de su mamá sea una persona que él conoce y que él quiere que un man que uno no tiene idea de quien es”, añadió.

Sin embargo, recordó que fue una faceta dura pues no es fácil compartir espacio con un hijo ajeno. “Uno no es nada de los hijos de otro, uno se tiene que volver amigo de los chinos. Me tocó una etapa complicada. Tenía 11 años y hasta los 17, la adolescencia siempre es complicada. Uno no es el papá. No es tan fácil las relaciones con los hijos de otros”, confesó para el canal de Youtube de la polémica entrevistadora.