Rihanna será la encargada de ofrecer el ‘show’ de medio tiempo del Super Bowl este 12 de febrero. Después de seis años sin lanzar nueva música, Riri se subirá al escenario del espectáculo deportivo más visto de Estados Unidos.

Pero, lo que muchos no recuerdan es que la interprete había rechazado actuar en el intermedio de este evento de la NFL cuando se lo ofrecieron por primera vez en el año 2019.

La cantante declinó ser el espectáculo del medio tiempo en 2019 en solidaridad con Colin Kaepernick y esto fue todo un escándalo.

Colin era un jugador de la NFL que en 2016 se arrodilló como protesta pacífica cuando sonaba el himno nacional de Estados Unidos. Su intención era denunciar todos los casos de violencia policial y racista que se vivían, y se siguen viviendo, en dicho país.

Las declaraciones del jugador fueron muy criticadas por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y en general por la directiva de la NFL, por lo que cuando se acabó su contrato ningún equipo le dio trabajo.

Tal suceso fue lo que llevó a Rihanna a decirle “no” a este ‘show’ hace 4años. En una entrevista la artista dijo: “Por supuesto que rechacé su propuesta. No podía arriesgarme a participar en algo así. ¿Para que gane quién? Desde luego, no mi gente. Simplemente no podía venderme de esa manera”.