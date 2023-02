Rihanna será la estrella del espectáculo del descanso del próximo Super Bowl de la NFL, que se celebrará el 12 de febrero de 2023 en Arizona, EE. UU.

“Rihanna es un talento generacional, una mujer de comienzos humildes que ha sobrepasado las expectativas a cada paso. Una persona nacida en la pequeña isla de Barbados que se convirtió en una de las artistas más prominentes de siempre”, afirmó el rapero Jay-Z, que produce para la NFL el espectáculo del Super Bowl a través de su compañía Roc Nation.

La cantante hizo oficial su ‘show’ en dicho evento deportivo publicando una imagen en su cuenta de Instagram, donde tiene 140 millones de seguidores, en la que aparece su mano sujetando un balón de la NFL.

Rihanna tomará así el relevo de Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, que fueron los elegidos para el Super Bowl de 2022 en el que Los Angeles Rams se proclamaron campeones en su casa el SoFi Stadium de Los Ángeles al derrotar a los Cincinnati Bengals.

Primer artista en presentarse en el medio tiempo del Super Bowl

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl ha sido protagonizado por grandes estrellas de la música como: Michael Jackson, Madonna, Prince, Aerosmith, Janet Jackson, Justin Timberlake, Beyoncé, Bruno Mars, Katy Perry, Coldplay, Lady Gaga, Maroon 5, Jennifer López, Shakira, The Weeknd y muchos más.

Sin embargo, muchos desconocen cuál fue el primer artista en protagonizar dicho ‘show’ musical.

El primer Super Bowl se llevó a cabo el 15 de enero de 1967, pero fue hasta la década de los 70 que el evento deportivo comenzó a invitar artista para amenizar con algo de música el medio tiempo, pero no era nada parecido a lo que se conoce hoy.

Todo cambió en la década de los 90, exactamente el 27 de enero de 1991 cuando se llevó a cabo la edición XXV del Super Bowl en Tampa, Florida, y Disney decidió participar en este evento.

La famosa compañía montó un espectáculo donde Mickey Mouse y unos 200 niños eran protagonistas. Sin embargo, invitó a la agrupación ‘The new kids on the block’ a cantar el tema ‘Step by step’, que en ese momento era uno de los más escuchados en Estados Unidos.

Fue así como la las ‘boyband’ más exitosas de ese momento pasó a la historia al ser los primeros en hacer un gran ‘show’ en el Super Bowl.