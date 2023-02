Rihanna nació en Saint Michael, Barbados, el 20 de febrero de 1988; es reconocida por su larga trayectoria, con la cual ha logrado convertirse en un ejemplo a seguir para muchos, ya sea en temas de música, moda e incluso cultura.

La carrera musical de Rihanna

Su vida en la industria comenzó cuando fue invitada por el productor estadounidense, Evan Rogers, en 2003, luego de una visita a Barbados, quien le ofreció la oportunidad de grabar unos sencillos y viajar a Estados Unidos.

Para el 2005 la cantante ya había sacado su primer álbum ‘Music or the sun’, y los éxitos fueron llegando uno tras otro, pero aunque estaban cautivados con la gran voz de la cantante, solo hasta 2007 alcanzó el reconocimiento mundial con su sencillo ‘Umbrella’, la canción que la catapultó a la fama.

El álbum ‘Anti’, de 2016, se convirtió en el segundo álbum de su autoría número uno en Estados Unidos, en el que estaba incluido el sencillo ‘Work’, que encabezó todas las listas de éxitos.

Además, a su carrera se le suman las grandes colaboraciones que ha tenido con varios artistas de talla internacional, como Drake, Britney Spears, Eminem, Jay-Z, Kanye West, Adam Levine, Paul McCartney, Ne-Yo y Shakira.

Rihanna y su presencia en el cine

En el 2006 fue parte del elenco de ‘Bring it On: All or Nothing’, también produjo la serie ‘Styled to Rock’ en el 2012, participó en ‘This Is the End’, de 2013, y ‘Home’, del 2015, y finalmente actuó en comerciales de marcas como Kodak y Samsung.

El retiro histórico de Rihanna de los escenarios

Hace unos años, la artista sorprendió a su público y los medios de comunicación al dar a conocer, a través de una publicación de Instagram, que se retiraba: “A todos mis amigos/familia/equipo a los que tenía que haber contestado en los últimos meses… Por favor, perdónenme. Este año ha sido bastante abrumador y ahora estoy trabajando en eso que se conoce como balance. Volveré pronto”.

Hasta que luego de 7 años de ausencia, llegó el tan anhelado regreso musical, confirmando su participación en el ‘show’ de medio tiempo del Súper Bowl 2023, unido al lanzamiento en octubre de la canción ‘Lift Me Up’, parte de la banda sonora de la película ‘Pantera Negra: Wakanda por Siempre’.

La intimidad de Rihanna: ataques de pánico y la agresión de Chris Brown

Aunque la cantante está pasando por el que sería uno de sus mejores momentos, pues acaba de estrenar maternidad junto al rapero ASAP Rocky y se encuentra en la dulce espera de su segundo hijo, además del éxito conseguido luego de su presentación en el Súper Tazón, no siempre ha sido así.

En 2020 en la edición británica de la revista Vogue, se sinceró sobre la ansiedad que sufre desde 2016. Contó que una crisis de pánico le impidió salir al escenario en la gala de los Grammy y la llevó a tener problemas en la voz a tal punto de tener que cancelar su actuación, de igual forma reveló que esa sensación aparecía en numerosas ocasiones:

“Me pongo nerviosa cada vez que me subo al coche para ir a algún lado. Puede resultar devastador. Y cuando tengo una alfombra roja, me pongo fatal…”, aseguró la cantante.

Asimismo de los momentos más difíciles por los que ha tenido que atravesar fue su historia de amor con el rapero Chris Brown, la cual marcó un antes y un después en su vida.

La pareja se conoció cuando apenas eran unos adolescentes y en 2008 formalizaron su relación y un año después en medio de una fuerte discusión el rapero terminó atacándola dejándole su cara desfigurada por los golpes.

Finalmente el cantante acabó entregándose a la policía y fue detenido y acusado de un delito grave de agresión y amenazas criminales.

Solo diez años después, Rihanna habló del tema en una entrevista con la periodista Oprah Winfrey en donde reconoció que se sintió muy herida pero también protectora.

“Era un espacio extraño y confuso en el cual estar porque a pesar de lo enojada que estaba, herida y traicionada, sentí que cometió ese error porque necesitaba ayuda, y ¿quién lo iba a ayudar?” indicó la caribeña.

Con el tiempo ‘RiRi’ y Brown retomaron el contacto y se convirtieron en “amigos muy cercanos”. “Nos amamos y probablemente siempre lo haremos y eso no es algo que vayamos a cambiar. No es algo que puedas apagar, si alguna vez has estado enamorado”, le dijo a Oprah en la entrevista.