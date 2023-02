Este domingo 12 de febrero se dio uno de los momentos más importantes en la historia reciente de la cultura pop, luego de siete años de ausencia, Rihanna regresó a los escenarios para protagonizar el aclamado show de medio tiempo del Super Bowl, que ocurrió en Glendale, Arizona.

En pleno espectáculo la cantante anunció su segundo embarazo, dejando a muchos sorprendidos, algo que prácticamente eclipsó su concierto en tan esperado espacio. Pero no todo fue positivo, pues ella también fue blanco de varias críticas.

Aunque muchos quedaron encantados con el espectáculo de más de 13 minutos que reunió varios de sus éxitos, entre ellos ‘Bitch Better Have My Money’, ‘Umbrella’ y ‘Diamonds’, algunos recordaron la compleja historia de la nacida en Barbados con el Super Bowl.

El rechazo de Rihanna a la NFL

Resulta que Rihanna se volvió centro de titulares en 2019 cuando renunció presentarse en el show de medio tiempo de esta competencia. Esto fue una muestra de solidaridad con Colin Kaepernick, que era jugador de los San Francisco 49ers y que causó un alboroto en la NFL luego de arrodillarse durante el himno nacional para protestar la brutalidad policiaca y la inequidad racial.

Cuando la también empresaria fue confirmada para el espectáculo del Super Bowl 2023 a finales del año pasado, este boicot volvió a ser un tema de conversación. En 2019 ella dio una entrevista a Vogue y expresó: “Simplemente no puedo ser una vendida”, haciendo referencia a la propuesta de la NFL. Sin embargo, todo cambió este año, al convertirse en el segundo show de medio tiempo más visto, luego del de Katy Perry, ¿qué fue lo que hizo cambiar la opinión de Rihanna?

¿La cantante se arrepintió?

Ahora Rihanna es la más reciente portada de Vogue Reino Unido y dio una entrevista en la que explica el motivo de su decisión para no seguir boicoteando la NFL:

“Todavía hay mucho que enmendar en mi opinión, pero es poderoso romper esas puertas y tener representación a un nivel tan alto y consistente”, dijo a la revista de moda. “Dos Super Bowl seguidos, sabes, representando a la comunidad urbana, globalmente. Eso es poderoso. Envía un poderoso mensaje realmente”.

Con estas palabras, la intérprete de ‘Love in the Brain’ hace referencia al show del año pasado que reunión a grandes referentes del rap, como Snoop Dogg, Dr. Dre, Kendrick Lamar y Mary J Blige.

Fenty vio en esta propuesta un reto para sí misma, ahora que es madre de un pequeño y uno más viene en camino. “Esto es saber que puedes hacer todo, incluso cuando las cosas parecen las más locas, o sea, ‘¿voy a decir si al Super Bowl en pleno postparto?’, ¿qué diablos estoy pensando? Pero te emocionas con un desafío así porque sabes lo que tu cuerpo acaba de hacer. Sientes ese sentimiento de que ‘nada es imposible’”.