Vestida completamente de rojo, la cantante Rihanna ofreció este domingo su primer concierto en siete años. Este se dio en el descanso del encuentro del Super Bowl entre Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles y la artista dejó ver que está nuevamente embarazada.

(Vea también: [Video] “Fue una chimba”: Rihanna se encontró con Karol G y sacó a relucir su faceta paisa)

La presentación de la barbadense fue vista por más de 100 millones de espectadores y en el ‘show’ interpretó canciones como ‘Bitch better have my money’, ‘We found love’, ‘Work’ o ‘Diamonds’.

Subida en una de las varias plataformas suspendidas por arneses que sobrevolaron el State Farm Stadium de Glendale (Arizona), y arropada por decenas de bailarines vestidos de blanco en otras plataformas y en el suelo, lo que más llamó la atención fue la barriga que dejó ver por la espera de su segundo hijo.

Qué dijo Yina Calderón sobre ‘show’ de Rihanna

La presentación de la artista recibió innumerables comentarios. Algunos fanáticos terminaron fascinados con su corto concierto, pero algunos quedaron decepcionados al indicar que habría podido dar un poco más de sí.

Una de las que aplaudió a Rihanna fue la ex ‘Protagonista de nuestra tele’ Yina Calderón, quien por medio de sus historias de Instagram dio su opinión del ‘show’.

“Me encantó. Tiene una voz… con esa voz no tiene la necesidad de moverse. Estaba en embarazo y eso hacía que no pudiera de pronto tirarse al piso, brincar, saltar o moverse”, indicó inicialmente en su perfil.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de chismes de famosos 👀 (@chismes.de.famosos)

La también empresaria de fajas destacó los movimientos de los bailarines que estuvieron presentes en el Super Bowl, además de los vestuarios, la escenografía y el ‘performance’ completo de Rihanna.

No obstante, hizo énfasis en el embarazo de la cantante, el cual, para ella, debió haber sido la primera preocupación de la artista.

“Yo, en el lugar de Rihanna, hubiera esperado a tener mi bebé para presentarme en un evento tan importante como este, pero ella es Rihanna”, comentó Calderón.

Por último, destacó la forma en la que asumió el papel que tenía en el famoso partido de fútbol americano, y se mostró conforme con lo visto en las pantallas.

“De pronto, hubo gente que la criticó y esperaban un poco más, pero entendamos que Rihanna estaba en situación de embarazo donde no podía moverse”, concluyó.