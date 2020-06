Ceballos, recordado por su maravillosa actuación en el ‘reality’ de Caracol Televisión, relató que por el coronavirus no ha podido trabajar, por lo que ha tenido que rebuscar dinero por otro lado, para comprar las caras medicinas que necesita su hijo.

El Ricardo Montaner de ‘Yo me llamo’ señaló en el mismo programa que su primogénito sufre una patología llamada Blount, un trastorno de crecimiento que afecta a los huesos de la parte inferior de la pierna y los hace curvarse hacia afuera. Además, en los niños más pequeños también se ve afectada la tibia.

El imitador recordó en ‘La Red’ que se enteró de esto cuando participaba en ‘Yo me llamo’: “Cuando yo estaba en el programa, me llamaba y se ponía a llorar. Eso me sacaba de onda y me preguntaba: ‘¿Qué hago aquí?, debería devolverme a Ecuador’. Fue muy fuerte, fue un mes bastante fuerte”.