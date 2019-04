En la publicación, Víctor Ocampo, como es el nombre de pila del ‘Rey’, asegura que ‘Epa Colombia’ usó a la también influenciadora Leidy ‘La hermosura’ para atentar públicamente en su contra, y por esto quiso aclarar lo ocurrido.

Esto se da después de que Daneidy Barrera compartiera algunas historias en su cuenta de Instagram al lado de Leidy, en las que dijo:

“El ‘Rey de las extensiones’ le regaló unas extensiones de 200 mil pesos para que le hiciera 8 historias”, y ‘La hermosura’ agregó: “Sí, porque yo no sabía mucho de esto. Me estaba ofreciendo que le hiciera muchas historias y yo no sabía cuánto costaban las extensiones”.

Barrera también comentó que cuando las personas están creciendo hay “gente que se quiere aprovechar”, y le lanzó una pulla a Ocampo: “Compren publicidad si es que en verdad tienen plata”.

Al finalizar, Daneidy mostró una supuesta conversación de Víctor con Leidy, en la que él le recuerda el compromiso de las historias.

En otras publicaciones, ‘Epa Colombia’ recordó que ella fue “exclusividad del ‘Rey de las extensiones’ 2 años”. Además, comentó que él “trabajaba en el centro poniendo extensiones“ y que gracias a ella Ocampo tiene 2 centros de experiencia y una camioneta.

Estos son los videos:

Por todo lo mencionado, ‘El rey’ entablará acciones legales en contra de Barrera, pues él lleva muchos años construyendo su empresa. De igual forma, compartió con Pulzo una conversación que sostuvo con ‘La hermosura’ en la que queda claro que las extensiones que le prometió costaban 2 millones de pesos.

En su conversación con este medio, Ocampo aseguró que esta no es la primera vez que Daneidy habla de forma irresponsable sobre otros empresarios, por lo que decidió tomar medidas.

Víctor planea demandar a ‘Epa Colombia’ en las próximas semanas, y mientras tanto compartió la siguiente comunicación oficial sobre el tema en su cuenta de Instagram: