Días de alegría y emoción se viven en todos los rincones del Reino Unido previo a la coronación de su nuevo rey, Carlos III, en un evento que se llevará a cabo el próximo sábado 6 de mayo.

Ante esto, las ciudades están preparando eventos y actividades para que las personas puedan celebrar de este histórico hecho junto a sus familias y así sentirse participes del momento real.

Por su parte, empresas están haciendo obras y esculturas para darse a conocer y para conmemorar el momento que pasará a la historia, ya que es la primera coronación después de 70 años.

Ese fue el caso de la confitería Celebrations, la cual presentó una escultura de chocolate de tamaño real del rey Carlos III de Reino Unido, que pesa 23 kilos, con motivo de la coronación.

We’re unveiling our Chocolate Charles ahead of the Coronation next week. 👑

The sculpture took 4 weeks to create and weighs over 23KG😲 – the equivalent of 2,875 individual Celebrations chocolates.

Which of your faves can you spot on Charles’ bust? 👇

*disclaimer in thread* pic.twitter.com/qQt2mU3ibj

— Celebrations (@UKCelebrations) April 26, 2023