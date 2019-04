Hace unos días, el exsuegro de Luisa expresó sus inconformidades con el adelanto del video musical de la canción de su hijo y la ‘youtuber’.

En su argumentación sobre las razones por las cuales no le gustó el material audiovisual, Fabio Legarda dijo que el esfuerzo de su hijo “es proyectado en el 0,001 (%) del tiempo total del video; 2 segundos que se desvanecen, es doloroso y terrible para mí”. Además, indicó que las imágenes deben corregirse, “o no hay video”

Ahora, Luisa Fernanda W decidió dar unas declaraciones al respecto:

“Estamos aquí pensando en que para que todas las partes que conforman este equipo queden felices, hacer algunos cambios al video. Les quiero contar la idea inicial porque realmente esto fue lo que planeamos con Lega, me hago entender”.

“Lega y yo no queríamos ser los protagonistas del video porque no queríamos algo similar a ‘Mi regalo’”, explicó la ‘youtuber’ y añadió que quería hacer algo similar a lo que hicieron con el fallecido actor Paul Walker en ‘Rápido y furioso 7’.

No obstante, dejó abierta la posibilidad de que el video completo no salga a la luz. “Si no se puede lanzar amigos, espero lo comprendan”, concluyó.

A continuación, los videos de sus declaraciones rescatados por una usuaria de Twitter:

Luisa le responde al padre de Legarda 🔥🤔

Primera parte pic.twitter.com/rEaUllBYW8 — Alaniscbg (@sophiacbjh) April 14, 2019