“No hagas tanto ejercicio que ya quedas como un man. Eras la mujer de mis sueños antes, ahora no”, le dijo el hombre a la actriz de ‘La ley del corazón’.

“Te explico algo con todo respeto: mi intención no es ser la mujer de tus sueños. Realmente no nací para ser lo que tú esperas que yo sea. Yo entreno y me ejercito para ser la mujer de mis sueños. Si no te gusta, realmente me importa poco y nada”, respondió Lina.

Y junto a un emoticón de una carita dando un beso, añadió:

“Tú no eres el hombre de mis sueños y tampoco espero que lo seas”.

En las imágenes, publicadas por la actriz en las historias de su perfil de Instagram, Lina luce un top negro y un pantalón de licra del mismo color, mientras entrena sus hombros, espalda y pecho.

A continuación, la captura de pantalla del cruce de mensajes entre Lina y el seguidor, y luego la recopilación de videos de la rutina de ejercicios que realizó este lunes: