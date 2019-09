La huelga mundial por el clima es el preámbulo a la Cumbre del Clima de Naciones Unidas, que se celebrará en Nueva York el 23 de septiembre y a la que asistirá la activista sueca representante de Fridays For Future y promotora de la huelga, Greta Thunberg.

Por eso, millones de personas en todo el mundo están participando en protestas que exigen que se tomen medidas concretas sobre cuestiones climáticas y cientos de manifestantes llegaron hasta la Plaza de Bolívar, en Bogotá, para participar.

Desde allí, la joven hija de la reconocida pareja hizo un reporte en directo por teléfono de lo que se vivió este viernes en la Plaza para el programa de humor ‘Voz Populi’, de Blu Radio, del que Vargas es director y conductor.

El mismo periodista le dio el paso a su hija que, con un poco de nerviosismo en la voz, expresó el mensaje central de la protesta:

“Hola, Jorge, estoy en la Plaza de Bolívar con mil personas más protestando por el medio ambiente, llena de jóvenes y niños alrededor explicando que no tenemos por qué estudiar para un futuro en un planeta que no exista. […] El concepto es para qué estudiar o prepararnos, si no vamos a poder ejercer porque el planeta no va a existir. Preferimos venir a protestar para que nos oigan y hacer un cambio: que dejemos de usar plástico, dejemos de contaminar y poder vivir en el futuro”.