View this post on Instagram

Yo lo amo a él. El primer cumple que le celebro como esposa y les cuento que sí hay algo diferente. Lo desperté así y le llevé café mientras hablábamos con sus papás @liacorreayepes @eugenioecheverri, Le hice tostadas francesas (que me quedaron muuuy buenas por cierto), @ricardomontaner le hizo su pizza favorita, @marlenesalome le regaló una Biblia de la Segunda Guerra Mundial, y de repente sentí que todo dependía de mí para que pasara el mejor día su vida. Yo, me empecé a volver loca pensando qué podríamos hacer ya que estamos todos "en cuarentena" que fuera emocionante. Después de muchos días de pensar, decidí preguntarle qué quería hacer él y me respondió: dorodangos (miren en google lo que es). Eso es lo que quería hacer mi esposo que se merece todo lo más espectacular el día de su cumple. En ese momento y hoy todo el día mientras los hacemos entre todos, me enamoro más de él. Cada día más. Cada segundo más. Tiene la ilusión de un niño chiquito todavía y se sorprende con las cosas pequeñas. Yo quiero parecerme cada vez más a él. Eres una bendición en mi vida amor. Te amo a ti. 🦕