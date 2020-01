View this post on Instagram

Descansa en paz, valiente. Maestro de vida, enamorado como nadie de tu oficio. La admiración y el cariño que sembraste en los que te conocimos, no se apagan, se mantendrán encendidos en nosotros como tus ganas de vivir. Te quiero infinito, ahora serás eterno. @danielrengifot vuela alto a las estrellas.