View this post on Instagram

#Repost @victolaprofe (@get_repost) ・・・ Gracias @danielrengifot Peleando por tu vida, pero sobre todo aferrado a la pasión por este oficio. Me enseñaste que no se trata sólo de estar vivo sino de encontrar qué hace que valga la pena seguir vivo. Y aunque no veas con tus ojos, recuerda al principito: “Lo esencial es invisible a los ojos “. Te quiero ❤️ #laboratorioparaactores. /// De Las Mejores Cosas De Mi Año Pasado, Conocerte.