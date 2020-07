green

A propósito de los problemas que hubo dentro del desaparecido programa ‘El Desayuno‘, que Iván explicó en la transmisión, el comunicador le preguntó si era cierto que entre él y ‘Juanda’ Caribe existían malos entendidos.

“No quiero hablar del tema. No me interesa. No vas a aportar nada a la sociedad con eso“, explicó Lalinde con evidente incomodidad, y el periodista dijo que no había problema, que no hablara al respecto.

Cabe mencionar que la salida del humorista se dio a mediados de enero del 2020 y, según explicó Iván, había ocurrido porque “tenía demasiadas ocupaciones y otras prioridades”.

En aquella época también nacieron varias especulaciones sobre este retiro, pues ocurrió luego de que acortaran el espacio al aire del matutino y antes de que se anunciara el fin definitivo del mismo.

Aquí, la entrevista, el momento exacto aparece a partir del minuto 29:30: