Ya se completan más de 20 días del deceso de la actriz que batalló contra un cáncer, una dolorosa partida que ha dejado un vacío en sus familiares, amigos y en quien fuera su pareja sentimental, el actor Raúl Ocampo.

Este domingo 12 de noviembre, Ocampo decidió a correr el Giro de Rigo, una competencia que contará con algunas figuras del ciclismo internacional y de paso por los municipios de Ricaurte, La Mesa, Viotá, Tocaima, Apulo, El Colegio y Anapoima.

En la carrera, el actor de ‘Tarde lo conocí’, ‘La playita’, ‘Polvo carnavalero’, entre otros, encontró una forma de honrar la memoria de su fallecida novia, con la que se conoció gracias a una obra de teatro.

“Otra de las formas de honrarte será atravesar este desafío con esta canción y contigo en la mente”, escribió Ocampo en una publicación subida a sus historias de Instagram.

El mensaje estuvo acompañado de ‘Here Comes the Sun’, una canción de la legendaria banda de rock inglesa The Beatles, que escogió el actor para rendirle un homenaje durante la carrera en la que además participó.

“Little darlin’, it’s been a long, cold, lonely winter. Little darlin’, it feels like years since it’s been here”, dice la letra de la famosa canción de la extinta agrupación que fue integrada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Acá, la sentida dedicatoria de Raúl Ocampo a Alejandra Vaillafañe:

Foto: Historias de Instagram @ocamporao

