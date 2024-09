Por: Canal Uno

Este jueves, el reconocido cantante vallenato ‘Rafa’ Pérez dio el “Sí, acepto”, junto a su pareja Milagros Villamil, quienes compartieron un hermoso y emotivo video en Instagram del momento en el que su padre la entrega.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Milagros Villamil RYM MUSIC (@milagrosvillamil80)

A través de la cuenta oficial del artista, se ha hecho viral la grabación en la que su ahora esposa llega del ‘gancho’ de su padre y ambos caen en llanto cuando se ven a los ojos.

Ella, con un vestido blanco largo de encaje y él, con esmoquin negro, no pudieron contener las lágrimas de emoción al caer en la cuenta del importante momento que estaban viviendo minutos antes de que un sacerdote los declarara marido y mujer.

La descripción del video fue sencilla; la fecha del día más importante de sus vidas, que corresponde al 12 de septiembre del 2024.

Villamil, por un lado, saluda y abraza a su suegra, mientras que ‘Rafa’ Pérez tiene un emotivo momento con su suegro. Después de la entrega, ambos padres optan por bendecir a sus hijos en esta nueva etapa que emprenden.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rafa Perez LA EVOLUCIÓN REAL (@rafaperezlaevolucion)

En la caja de comentarios, la pareja ha recibido mensajes de felicitaciones y buenos deseos para su familia.

El evento prometió ser inolvidable, bajo la dirección de la famosa organizadora de bodas Mary Cueter, quien se encargó de todos los aspectos de la lujosa ceremonia de la influencer cartagenera Silvy Araujo el 1 de junio pasado.

“Que belleza ! Felicitaciones, que su amor y unión perduren hasta la eternidad 😍❤“, “Si no me mira como rafa a milagros 😍 NO ME CASO ….”, “Dios los bendiga, familia Pérez Villamil”, entre otros.

La pareja, ya había contraído matrimonio hace 7 años en Barranquilla y desde ese momento se ha consolidado con una de las parejas más sólidas del mundo del vallenato.

