La exitosa producción que conquistó a millones de personas alrededor del mundo terminó el domingo 19 de mayo, pero las tramas de envidias, traiciones y seres fantásticos no.

HBO ya había anunciado la creación de varias precuelas, por lo que te contamos qué se sabe hasta el momento de la primera, según información suministrada por People y Entertainment Weekly:

1. Los actores

La serie será protagonizada por Naomi Watts, quien estará acompañada de Naomi Ackie y Denise Gough. En el reparto aparecen otros nombres como Josh Whitehouse, Jamie Campbell Bower, Sheila Atim, Ivanno Jeremiah, Georgie Henley, Alex Sharp, Toby Regbo, Miranda Richardson y John Heffernan.

2. El título

Podría ser ‘The Long Night’, aunque HBO no lo ha confirmado. La teoría de que este sea el nombre de la precuela surge a raíz de un trino que hizo el escritor George R.R. Martin, cuando contó que se estaba haciendo casting de actores para la serie.

3. Sinopsis

De acuerdo con People, esta es la descripción oficial: “Ubicada miles de años antes de los eventos de ‘Game of Thrones’, la serie narra el descenso del mundo desde la edad de oro de los Héroes hasta su hora más oscura. Desde los horribles secretos de la historia de Westeros hasta el verdadero origen de los Caminantes Blancos, los misterios del Este hasta los Starks de la leyenda… solo una cosa es segura: no es la historia que creemos saber”.

4. ¿Cuándo sucede?

Como menciona la sinopsis, la historia será miles de años antes de ‘GOT’. El autor de la saga especificó que ocurre 5.000 años atrás.

5. Habrá apariciones de personajes de ‘GOT’

La ubicación temporal hace pensar que no, aunque no se sabe a ciencia cierta si con alguna idea de los guionistas pudiera suceder.

6. ¿Quiénes están detrás de la precuela?

Martin y Jane Goldman, los nombres detrás de películas como ‘X-Men: First Class’ o ‘Kick-Ass’, serán productores ejecutivos. El piloto será dirigido por SJ Clarkson (‘Collateral’ y ‘Orange Is The New Black’).

7. Fecha de estreno

No está clara aún, pero la producción comenzaría a rodarse en el segundo semestre de este año. El estreno podría ser a finales de 2020 o principios de 2021.