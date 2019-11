Así lo contó en entrevista con La FM., en donde le preguntaron para qué más la han llamado, ahora que se convirtió en una cara reconocida en el país y prueba las mieles de la fama.

“Me han contactado empresas que quieren pauta publicitaria. Hay alguien que quiere un contrato para que sea su imagen por ocho meses. Eso en temas publicitarios”, comentó a la emisora.

Sin embargo, las posibilidades podrían ir más allá de contratos con marcas: “Una persona quiere que haga casting para algo en televisión. En realidad me ha buscado mucha gente, pero ya es un tema de que yo decidiré hacia dónde dirijo mi vida”.

Y es que Aída Victoria reconoce que el plan que tenía trazado para su vida “se me derrumbó”, y el destino ahora le abre un nuevo abanico de opciones: “Tal vez termine dedicándome a lo que sí me gusta. Pero en lugar de yo hacer un plan meticuloso con una hoja de papel, poniendo los lineamientos para mi vida, yo sí prefiero que más bien me lleguen las propuestas y yo ahí ir construyendo en el camino”, finalizó sobre ese tema.