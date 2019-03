De acuerdo con la revista People, la hija del fallecido ‘rey del pop’ explicó en un tuit que “no era su papel” defender a Michael Jackson, después de las acusaciones de abuso sexual hechas por Wade Robson y James Safechuck.

Paris Jackson también aprovechó la ocasión para agradecer a su primo Taj Jackson por defender a su padre, diciendo que todo lo que estaba tratando de hacer era mantener la paz en medio de la controversia.

there’s nothing i can say that hasn’t already been said in regards to defense. taj is doing a perfect job on his own. and i support him. but that’s not my role. i’m just tryna get everyone to chill out and go with the flow, be mellow and think about the bigger picture. that’s me.

