Mauricio Rodríguez, reconocido cantante y productor colombiano, se pronunció en la emisora ‘La Kalle’ para hablar sobre por qué el tropipop, su género musical, del cual es precursor desapareció de las emisoras del país.

El reconocido artista de éxitos como ‘Niña’, ‘Esa muchachita’, ‘Canto caribeño’, ‘Darte un beso’, entre otros, se ausentó de la escena musical durante varios años, dejando en vilo el género que era coreado por sus fanáticos, los cuales conquistaron en su época a las que ahora son sus esposas.

¿Qué pasó con Mauricio y Palodeagua?

El cantante bogotano explicó lo siguiente en el programa ‘El Klub’, de ‘La Kalle’:

“Necesitamos gente que se ponga la 10, que se comprometa y siga impulsando estos estilos. Alguien que lleve la bandera y empiece a hacer tropipop, porque a la gente le gusta, lo disfruta, nos contratan para hacer ‘shows’. Lo que realmente falta es que le den el reconocimiento que se merece.”

Minutos después, agregó: “Nos hicieron mucho bullying, mucha destrucción, nos tiraron a muerte a acabarnos. No les voy a decir quiénes son, pero se hizo una campaña en contra del tropipop en emisoras, en televisión, en todo lado, para no poner ese género musical”.

Rodríguez contó que enfrentó la oposición de los medios y del gremio, quienes le cerraron las puertas. “Hubo un movimiento que hizo que dejáramos de creer en nosotros mismos, y eso es lo que quiero cambiar. Prefiero tener canciones bonitas a simplemente sonar en la radio con otro género. No sé hacer reguetón; soy muy malo en eso”.

Por otro lado, el artista indicó que el tema que los afectó fue estratificado.

“Nos estratificaron mucho, me decían que mi música era de gomelos. Sí, tienen razón, yo no voy a negar que vengo de buenas casas y se dedicaron a hacer música, pero eso no le quita ni le pone porque hemos sido luchadores desde pequeños y han hecho en cosas bonitas”.

¿Cuántos años tiene Mauricio y Palodeagua?

El intérprete de ‘Mala’, de 42 años, se ha consolidado como uno de los artistas más influyentes del tropipop en el país. Desde los 8 años formaba parte del coro del Gimnasio Moderno, destacándose no solo por su particular timbre de voz, sino también por su presencia escénica y carisma sobre el escenario.

