El famoso cantautor colombiano Andrés Cepeda, visitó la cabina de Impresentables, donde reveló detalles sobre lo que ha sido su vida profesional y personal. El bogotano, con seguidores a nivel nacional e internacional, se catapultó a la fama por sus emotivas canciones donde le canta al amor y al desamor.

Además de su rol como cantante y compositor, Cepeda también es reconocido por ser coach en el reality ‘La Voz’, donde ha estado presente durante 12 temporadas, siendo ‘La Voz Kids’ su favorita, tal y como él lo confesó. La ternura e inocencia de los niños es algo que lo conmueve y lo hace valorar mucho más la vida.

Sin embargo, pese a lo lindo que siente trabajando con niños, reveló también que, junto a su esposa, Elisa Restrepo, habrían tomado la decisión de no tener hijos en su matrimonio.

“Me produce mucha ternura los niños, me parece muy lindo, pero por una serie de cuestiones personales, tomamos la decisión con mi pareja de que quisimos no tener hijos”, reveló. “Dentro del plan de la vida ‘vamos a querer hacer esto’, no. Tenemos otro plan de vida”, añadió.