Pese a que la agrupación se disolvió, la mayoría de las integrantes continuaron con sus carreras artísticas e incluso dieron el salto a la televisión. Fue el caso de Carolina Gaitán —que se convirtió en mamá a sus 40 años— y Natalia Bedoya, que participaron en varias producciones colombianas, como ‘Las hermanitas Calle’ y ‘La mujer en el espejo’, respectivamente.

Laura Mayolo, por su parte, se volvió vocalista del grupo Mojito Lite y posteriormente hizo parte de ‘Mujeres a la plancha’ y ‘Planchando el despecho’. De igual manera Isa Mosquera siguió haciendo música, se volvió locutora y hasta fue presentadora de canales regionales.

Vanessa Noriega fue la única de las ‘Popstars’ que se alejó de la industria del entretenimiento y continuó su vida lejos de los reflectores.

No obstante, hace 10 años, Mosquera decidió alejarse del mundo de la televisión y muchos le perdieron el rastro. La artista reapareció nuevamente en la industria, con un papel en la novela de Caracol ‘Escupiré sobre sus tumbas’.

Qué pasó con Isa Mosquera, de ‘Popstars’, y cómo luce ahora

La artista le dijo a 15 Minutos que se alejó de la televisión porque en el medio no la trataban dignamente, situaciones que la terminaron aburriendo.

“No me sentía bien con la forma como se manejaban las cosas en el medio. Había un trato que para mí no era el correcto: todo era a los gritos, se decían groserías, nadie se aprendía tu nombre ni el de tu personaje […]”, declaró en la revista.

Esta es una foto de cómo luce ahora:

No obstante, el detonante para que Mosquera tomara la radical decisión de dejar la actuación fue que tuvo un problema de salud por grabar en altamar, y la producción no se preocupó por ella. “Todas esas situaciones sumadas me partieron el corazón”, agregó.

Durante los 10 años fuera de la pantalla chica, la cantante hizo parte de ‘La Provincia’, banda de Carlos Vives, con la que viajó por varios lugares y por la que conoció a su pareja, contó. Mosquera se despidió de la agrupación a finales de noviembre de 2024 para retomar sus propios proyectos profesionales.

Quién es el novio de Isa, de las ‘Popstars’

Se llama Alejandro Duque y, al igual que ella, es músico. Actualmente es el baterista de la banda Bajo tierra, que en diciembre de 2024 participó en el ‘Jinglebell Rock’, concierto organizado por la emisora Radioactiva.

La pareja lleva más de dos años junta y se muestra muy enamorada. Él tiene una hija, que al parecer tiene una muy buena relación con Mosquera.

Estas son algunas fotos de los enamorados:

