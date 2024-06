‘Popstars’ marcó a muchos en 2002, el programa les dio la oportunidad a miles de jóvenes que se presentaron ante Julio Correal, Yolanda Rayo e Iván Benavides, quienes eran los jurados que escogían los talentos que seguían en competencia.

(Vea también: Actriz de ‘Pasión de gavilanes’ participó en ‘PopStars’: “Me sacaron por gordita”)

Quedaron como finalistas: Laura Mayolo, Isa Mosquera, Vanessa Noriega, Carolina Gaitán y Natalia Bedoya, quienes crearon el grupo Escarcha y quienes crearon la canción ‘Bum bum’, en donde aparecían las cinco participantes con mucha decoración de amor en un escenario y mostrando todo su talento.

Dos años después se separaron porque no pudieron continuar debido a los inconvenientes y pensamientos diferentes de cada una de ellas. Pero su carrera no acabó allí, pues Gaitan inició en la actuación, industria en la que aún se destaca en la actualidad. Isa Mosquera siguió el mismo camino y Natalia Bedoya igual. Laura Mayolo formó el grupo musical ‘Mojito lite’, que fue muy famoso años atrás y hasta se llevó algunos reconocimientos y premios.

Sin embargo, quien tomó un rumbo totalmente aparte fue Vanessa Noriega, quien se alejó de las pantallas, siguió sus estudios y empezó a trabajar en varios bancos y formó su familia.

(Vea también: Verdad detrás de salida de Carolina Gaitán de ‘PopStars’; nada de agarrones)

La última vez que se conoció sobre su vida fue en 2016, cuando le concedió una entrevista a Blu Radio y contó qué había sido de su vida:

“Mi fama fue pasajera, pero me da risa porque aunque no estoy vigente entre los medios, me causa mucho asombro cuando llego a alguno sitio y me dicen: ‘Tu cara se me hace conocida’”, afirmó la cantante.

“Estoy en otro círculo en estos momentos y parece mentira que hayan pasado más de diez años. Me gradué y empecé a trabajar en temas financieros. Durante todo este tiempo he laborado en bancos”, añadiendo que está casada y tiene un hijo.