‘Mujeres a la plancha’ es un acto reúne a 5 cantantes que interpretan éxitos de Ana Gabriel, Yuri, Paloma San Basilio, Amanda Miguel, Selena, Gloria Trevi, Juan Gabriel, Paola Jara y Francy y demás.

Este espectáculo ha tenido varias alineaciones, pero la actual será renovada en un 80 por ciento si se tiene en cuenta que la única que permanecerá es Laura Mayolo.

Las demás cerrarán su ciclo próximamente, pues sus últimas actuaciones serán el 26 de julio, en donde siempre se presentan, y el 28 del mismo mes, como teloneras del mexicano Christian Nodal en el Coliseo Live.

Así lo dio a conocer ‘La red’, programa de Caracol Televisión en el que el presentador Calos Giraldo comentó que los dirigentes del acto fueron los que optaron por hacer las sustituciones.

“Las directivas del teatro dijeron que hay una cláusula en donde dice que de manera unilateral pueden dar por terminado el contrato”, señaló.

Giraldo apuntó que las audiciones para las nuevas integrantes ya avanzan de cara a una nueva temporada para septiembre de 2023, en la que la idea es tener “cambios en el elenco”.

En ese sentido, dijo quiénes son las 4 que saldrán: “Adriana Bonita, Diana Ángel, Laura de León y Diana Hoyos”.

Y añadió que los directivos del espectáculo fundamentaron su decisión en que “les gusta renovar y cambiar a la gente que está en tarima”.

Sin embargo, ese argumento no habría sido bien recibido por las apedas: “A ellas no les gustó de a mucho que no fueran a continuar”.

Al respecto, Laura Mayolo, la única que seguirá, manifestó en el mismo espacio que no sabe qué pasó con sus compañeras: “Hay chicas que tienen compromisos y otras que van a ingresar. Yo continuo, gracias a Dios. Pero aún no conozco los planes de las demás ni el elenco completo”.

Finalmente, el también presentador Frank Solano especuló señalando que posibles problemas de dinero habrían derivado en la disolución del grupo: “Ellas pidieron aumento, eso es algo que ya ha pasado”.

Entre tanto, Juan Carlos Giraldo le echó leña al fuego indicando que no se explica lo sucedido: “¿Si está bien, para qué lo van a arreglar? Ese ‘show’ siempre está repleto, está vendido”.