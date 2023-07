A finales de 2022 se conoció que la antioqueña y su marido habrían dado por terminada su relación. Aunque ninguno de los dos se refirió al respecto, diferentes rumores apuntaron a que lo sucedido era irreconciliable.

(Vea también: [Video] Catalina Maya reveló si volvería a posar para las portadas de cuadernos escolares)

Sin embargo, a mediados de mayo de este año la comunicadora sorprendió a sus seguidores al publicar una foto en su cuenta de Instagram en la que apareció junto a Felipe Pimiento, asegurando que las relaciones perfectas no existen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Catalina Maya (@catalinamaya)

En ese momento dejó muchas dudas, ya que mencionó que ambos estaban construyendo y aprendiendo juntos sin detallar si continuaban casados o no.

Qué ocurrió con Catalina Maya y Felipe Pimiento

Este sábado, la propia periodista le contó al programa ‘La red’ que, pese a que tuvieron algunos inconvenientes en su momento, la relación entre ambos continúa más fuerte que nunca.

“Tuvimos un tiempo para pensar, analizar y arreglar desde el amor. No fueron momentos fáciles, pero creo que todas las parejas pasan por eso. La convivencia no es fácil, fue un tiempo enriquecedor para los dos, crecimos mucho como pareja y como personas. Sigo casada y casada con el mismo”, le dijo al espacio de chismes.

Aunque al parecer los dos sí se alejaron por algún tiempo, Catalina Maya dejó claro que el amor no murió y pudieron volver a reconstruir su matrimonio.

“A los dos nos dio como esa necesidad de querer volver a hablar y volvimos. Felipe nunca sacó la ropa ni se fue de la casa, entonces dijimos: ‘Arreglemos esto’. Cuando hay amor y uno reconoce que también la embarró es más bonito volver a consolidar esas cosas que no estaban tan bien puestas y volver a reconstruir”, agregó Maya en el mismo programa.

Lee También

Por último, la también presentadora envió un mensaje a quienes están pasando por alguna situación similar para que puedan arreglar los problemas que muchas veces se creen irreparables.

“Hay que perdonar, hay que reconocer que uno no es perfecto y que tiene errores. Uno no debería ni hablar del marido, que es muy bueno, muy bueno… cuidadito porque a la vecina ya le debe de estar gustando. La perfección no existe”, concluyó Catalina Maya.