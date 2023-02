Al esposo de Mónica Hernández, también presentadora, le diagnosticaron artritis después de 10 meses de enfrentar “momentos difíciles” como, por ejemplo, no saber cómo abrir puertas ni poder vestirse, de acuerdo con la versión que él entregó en la Vea.

Varias de estas situaciones le ocurrieron frente a sus amigos. “Para ellos fue muy duro verme en el último [viaje] que hicimos. En plena reunión, me quedé encerrado en el baño, no sabía cómo abrir, las llaves me quedaban abiertas, no me podía poner solo la ropa. Esto fue muy impactante para todos”, comentó Amador en la edición impresa 275 de la revista.