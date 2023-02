Los comentarios sobre la relación que sostienen ambos no han parado desde que se vieron envueltos en el escándalo por la supuesta infidelidad de Gerard Piqué hacia Shakira.

Sus seguidores han hablado constantemente del tema e incluso los implicados se han pronunciado al respecto. La cantante dio a conocer su versión a través de una canción mientras que el futbolista se limitó a usar un reloj y un carro que hacían referencia al ‘single’ de la artista.

¿Qué dijeron los amigos de Clara Chía sobre Shakira?

Este miércoles se dieron a conocer las primeras versiones de personas allegadas a la joven, pues algunos amigos de sus padres hablaron sobre el escándalo en una entrevista para El Confidencial.

En sus declaraciones aseguraron que tanto Lluís Chía como Marga Martí estaban a favor de la relación de su hija aunque al inicio les costó aceptar la diferencia de edad que había entre ambos, ya que se llevan 12 años.

Además, ellos dijeron que los padres de la joven tampoco se habían sentido cómodos con la exposición mediática que estaba recibiendo su hija pero que después de conocer al futbolista, no tuvieron más reparos.

¿Cuál fue la opinión de la familia de Clara Chía sobre la canción de Shakira?

Los entrevistados dijeron que el impacto había sido menor porque la joven estaba “tranquila, feliz” y todo su entorno se lo estaba tomando con humor, incluso sus padres y amigas.

Además, ellos añadieron que Clara ha pasado muchas noches en el piso de Piqué, pero que ha evitado ser vista por los vecinos y otros curiosos, con el fin de no alimentar más rumores.

¿Qué opinan las amigas de Clara Chía sobre Shakira?

Una mujer del círculo cercano de Chía también se pronunció sobre el tema. En la entrevista aseguró que no esperaban que “la ex de Gerard hiciera eso” pero que, en sus palabras, “así quien se retrata es ella. Clara no ha dicho nunca nada ni lo va a decir, faltaría más, es una señora”.

Ella también dijo que ahora salir de fiesta era una situación incomoda para Chía porque la canción de la colombiana ha tenido mucho exito y está sonando en todas partes.