Y es que la Miss Colombia llevó una capa con una sola gota de agua dibujada y un mensaje de “#SOSWater”, para representar su causa social, mientras que otras candidatas hicieron diseños más elaborados.

Algunos usuarios de redes sociales señalaron que la capa de Aristizábal parecía hecha a última hora o por un niño de primaria, comentarios a los que ella no se refirió hasta que le hicieron una entrevista en Aló, donde también opinó del supuesto “fraude” en el certamen.

Este es uno de los comentarios que hicieron sobre la capa de Miss Colombia:

ALGO que debo criticar de Miss Colombia fue su capa, ESO dio un poco de pena ajena, no sé notó trabajo, ni dedicación no contó ninguna historia, hizo la tarea antes de entrar al salón!!

Una organización no debe permitir que su candidata no le ponga ganas!#MissUniverse pic.twitter.com/WHZrSwpQze — Luis Vito 🍒🍷 (@luisvito1988) January 12, 2023

Al respecto, María Fernanda Aristizábal aseguró que era lo que ella quería y que tuvo ayuda de un diseñador.

“Mi capa era un mensaje claro, muy contundente con el cuidado del agua, para que la preservemos y no seguirla contaminando. […] Fue suficiente para lo que quería mostrar”, declaró.

Asimismo, les respondió a los que la cuestionaron por no hablar más, en Miss Universo, de su proyecto social, uno de los puntos que más tuvieron en cuenta para elegir a la ganadora.

La popular ‘Mafe’, que anunció la fecha en la que planea casarse, aseguró en la entrevista que la gente la “juzga”, pero en realidad ella lo dio todo para ganar.

“[…] Le di importancia a mi historia de vida, a mis vivencias y al reto personal para poder estar ahí. Conté cosas que me pasaron y que me ayudaron a ser una mujer más fuerte y cómo he podido perder el miedo […]. Confié en mi capacidad de trabajo, me prearé para ganar“, indicó.

Aristizábal agregó que merecía estar entre las cinco finalistas, pero que quedó satisfecha con la representación que hizo en el Miss Universo, donde era una de las grandes favoritas.