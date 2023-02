A pesar de que la propia Dayana Jaimes es la que abre la caja de preguntas y respuestas, para interactuar con sus seguidores, muchas veces contando detalles de su vida diaria, esta vez no le gustó un mensaje que recibió. Y con la actitud directa y sin filtros, que siempre la ha caracterizado, aclaró lo del bótox en su rostro.

El pasado miércoles 22 de febrero de 2023, la viuda de Martín Elías estaba dándole respuesta a muchas preguntas que le llegaron ante el espacio que abrió con la siguiente premisa: “Sobre mí, pregunten pues”. Así se entendía que iba a contar cosas de su vida y que estaba abierta a recibir lo que llegara e iba a elegir lo que ella quisiera contestar.

Y en medio de tantos mensajes que le llegaron y que ella quiso afrontar, este fue el que más la molestó: “¿No te da miedo ponerte bótox y que se desinfle la piel, después?”. Aunque su respuesta empezó con buena actitud, el tono de voz fue subiendo:

“Quiero que lean este comentario… O sea, que se me desinfle la piel. ¡Por favor! Aprendamos primero a estudiar un tema, antes de dar cualquier tipo de opinión…”.

Y después de mandar a estudiar a la persona que la cuestionó, llegó su respuesta, firme y directa:

“No solo se trata de esta ‘cajita de preguntas’, es para la vida. No puedes ir opinando por opinar. Uno tiene que estudiar y leer, antes de dar cualquier opinión. Porque el bótox no se lo inventó alguien, en la ‘semana de la ciencia del colegio’. No, se lo inventaron profesionales, algo patentado, con sus registros”.