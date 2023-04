Hace algunas semanas, el nombre de Westcol se volvió tendencia en el país por unos comentarios calificados como homofóbicos a la comunidad LGTBI+ y otros donde habló muy mal de Ibagué.

El joven dijo que la ciudad nunca será un punto de referencia para un extranjero, que es “una mierd*” y un pueblo apenas en desarrollo.

“Usted cree que van a mencionar Colombia y le van a decir Ibagué o Cúcuta… Ni por el hij*. Eso nunca va a pasar. Para los de Ibagué que viven en ese hijue* hueco, eso nunca pasará (…) Una cosa que me encanta decir es que Ibagué es una mie**a”, afirmó.

La ignorancia le brota por los poros, nisiquiera un insultó es necesario, este niño bocón con su paupérrima forma de hablar se insulta a el mismo, @WestCOL_ , ¿porque no viene aquí a nuestra ciudad a sostener lo dicho con argumentos de peso? Lo invito! pic.twitter.com/Q6cVP29ZT0 — Ilegalmente Rubia Quinzel (@lauralucv) March 22, 2023

No contento con ello, en el en vivo también hizo comentarios despectivos hacia la comunidad LGTBI. “No soy homofóbico, pero si me traen a otro hombre lo fulmino a balaz* (…) deben mantenerse lo más lejos posible mío, porque no voy a tolerar sus mar*”.

Tras la polémica que esto suscitó, el joven pidió disculpas. Sin embargo, el tema resurgió en estos días al tener como invitado en un stream al cantante de música urbana Arcargel, quien estará muy pronto de visita en Ibagué.

Qué dijo Arcangel sobre Ibagué

En la transmisión, Westcol le contó a Arcangel que había tenido un grave problema con la ciudad a raíz de sus comentarios: “Dije que una ciudad de aquí, tu vas a ir a cantar allá, Ibagué”, dijo Westcol, a lo que el cantante reaccionó con un “nooo, espérate, yo no tengo nada que ver con eso”, dijo de inmediato.

Sin embargo, comenzaron a reírse de toda la situación sin parar. “Yo estoy aquí con West”, dijo Arcangel, por lo que el streamer le dijo “es verdad, o sea que apoya la situación”, lo que generó más risas al artista, al punto de abrazarse sin parar de reír.

“Por un chiste me demandaron, me quieren mandar a la cárcel”, le contó Westcol a Arcangel, quien le indagó “¿Qué dijiste? ¿Que en Ibagué no hay nada?”. El streamer le contestó “Yo dije que en Ibagué había muchos huecos y allá no llegaba la señal”. No obstante, las palabras del joven por las que la ciudad se ofendió no fueron esas.

“¿Que en Ibagué no hay señal?”, pregunta Arcangel a lo que uno de sus acompañantes le contesta que la ciudad es muy bonita.

Finalmente, el artista expresó que es solo un chistecito mientras que siguieron riéndose de las circunstancias.

